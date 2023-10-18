Предатель Украины и воспитанные УПЛ звезды: культовый журнал составил топ-100 АПЛ всех времен

В первую тройку звезд АПЛ всех времен прогнозируемо попали Тьерри Анри ("Арсенал"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") и Алан Ширер ("Блэкберн", "Ньюкасл"). В свою очередь "украинцев" в символической команде можно отыскать с пятого десятка.

На 45-й позиции расположился бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре. Воспитанник легендарной школы абиджанского АСЕК "Мимозас", а восхождение к европейским вершинам начал в бельгийском "Беверене". Оттуда в 2004 году африканец перебрался в донецкий "Металлург" (39 матчей, 5 голов), а затем транзитом через пирейский "Олимпиакос" и "Монако" оказался в "Барселоне".

Новый вызов Туре принял в 2010-м, когда за 30 млн евро перешел в "Манчестер Сити". Все, что было дальше – история. Ивуариец стал настоящим лидером "горожан" и завоевал с английским грандом 3 чемпионских титула АПЛ, Кубок Англии 2010/11, Суперкубок Англии-2012 и два Кубка лиги (2013/14, 2015/16).

На 88-е место взошел следующий лидер "горожан" – Фернандиньо. На "Этихад" бразилец переехал в 2013 году за 40 млн евро из донецкого "Шахтера". В рядах "горняков" хавбек провел 8 сезонов, успел поиграть на разных позициях, а также завоевал целый музей наград. В частности, 6 золотых медалей УПЛ и Кубок УЕФА 2008/09.

В составе "Манчестер Сити" Фернандиньо был незаменим минимум 7 сезонов. В еще двух он оставался лидером раздевалки и добровольным помощником Хосепа Гвардиолы, а также подстраховывал травмированных звезд нового призыва "горожан". Коллекция трофеев хавбека превзошла завоевания Туре – 5 чемпионств, Суперкубок Англии-2018 и 6 Кубков лиги.

Наконец на 99-й позиции оказался этнический украинец с паспортом РФ Андрей Канчельскис. Если воспринимать человеческую жизнь сквозь призму постоянного выбора, то уроженец Кропивницкого давно свернул не туда. Сын литовца и украинки дебютировал на взрослом уровне в родной "Зирке" и обратил на себя внимание самого Валерия Лобановского. Впрочем, ждать своего шанса в киевском "Динамо" не захотел и перешел в "Шахтер".

Еще более невероятным был следующий переезд – из Донецка в "Манчестер Юнайтед" в 1991 году. А год спустя возник и первый цивилизационный выбор. Канчельскису и еще нескольким украинцам после Евро-1992 было предложено принять гражданство РФ. И если "деда" Кузнецов и Михайличенко отказались, то молодые Юран и Онопко согласились. Сын литовца и украинки, до этого никогда не живший в России, принял сторону последних.

Карьера Канчельскиса в Англии действительно сложилась неплохо. Он был заметной фигурой в первой чемпионской команде сэра Алекса Фергюсона и выиграл 2 титула. Но в 1995 году захотел уйти. Шотландский тренер имел "в рукаве" молодого Дэвида Бекхэма, так что без сожаления продал теперь россиянина в "Эвертон". Правда, в мемуарах позже упоминал, что агенты Канчельскиса пытались дать взятку за ускорение процесса...

Второй раз цивилизационный выбор для сына литовца и украинки возник во время войны РФ против Украины. Ладно, требовать обращения к родине в 2014-м было бы немного наивно. Но уже в 2022 году российские войска беспощадно бомбили украинские города, в том числе и родной Канчельскиса Кропивницкий. Но позицию экс-футболиста даже сложно назвать страусиной. Она шокирует безумным цинизмом.

"Все мы люди, все переживаем. У меня все же мать до сих пор в Украине живет. Так что в какой-то степени это всех коснулось. Ну что делать? Надо дальше двигаться. Созваниваемся, конечно. Раз в две недели поддерживаем связь. Все в порядке" , – рассказал настоящий россиянин пропагандистскому медиа в январе...

С полным списком топ-100 от FourFourTwo можно ознакомиться по ссылке