Зрадив Україну у 2014 році. Екс-суддю обвинувачують у роботі на терористів (фото)

Колишній український суддя перейшов на бік терористів "ДНР" ще у 2014 році. Українські правоохоронці завершили розслідування стосовно нього та направили справу до суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.
"У 2014 році, під час окупації населених пунктів Донецької області, суддя свідомо підтримав терористичну групу "ДНР" і сприяв утворенню та функціонуванню фейкової "судової влади" на тимчасово захоплених територіях", - йдеться у повідомленні.
За інформацією слідчих, чоловік "очолює" так званий "Новоазовський районний суд". Він продовжує виносити незаконні судові "вироки" щодо громадян України, веде антиукраїнську пропаганду, дає інтерв’ю пропагандистам з РФ. Мова йде про колишнього суддю Тельманівського райсуду Донецької області Попеки Олександра.
"Обвинувальний акт направлено до суду. Чоловік обвинувачується в участі у терористичній організації, за що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років", - додали у ДБР.
Нагадаємо, що у Криму виявили ще двох "суддів", які незаконно депортували проукраїнських жителів.
До того ж РБК-Україна повідомляло, що раніше співробітники СБУ викрили так званого "суддю Євпаторійського міського суду", який приймав незаконні рішення щодо примусового видворення кримчан до віддалених регіонів Росії, включаючи Сибір.
Ще у липні Україна оголосила підозру "судді "ДНР", який виніс смертні вироки іноземним бійцям.
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