Сприяв депортації кримчан до Сибіру: викрито "суддю" з Євпаторії

Співробітники Служби безпеки України викрили так званого "суддю Євпаторійського міського суду", який приймав незаконні рішення щодо примусового видворення місцевих мешканців до віддалених регіонів Росії, включаючи Сибір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що після захоплення росіянами Криму колишній суддя добровільно приєднався до загарбників. За це вони призначили його так званим "суддею Євпаторійського міського суду".

Під час перебування на "посаді" чоловік приймав незаконні рішення щодо примусового видворення місцевих жителів до віддалених регіонів країни-агресора.

Так званий "суддя" призначав кримчанам "вироки" за нібито порушення "законів" країни-агресора. Своїми діями ворожий поплічник грубо порушував українське законодавство та міжнародне гуманітарне право.

СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Окрім цього, правоохоронці викрили ще одного колаборанта, який переховується на тимчасово окупованій території півдня України. Так, колишній заступник начальника Херсонської митниці після захоплення частини регіону підтримав окупантів. Згодом він погодився з пропозицією загарбників очолити "митну службу Херсонської області".

Зазначається, що відповідну "протекцію" йому забезпечив колишній заступник голови облради, депутат-колаборант Віталій Булюк, якого росіяни призначили "першим заступником голови" окупаційної адміністрації.

За даними СБУ, його "протеже" організував незаконний збір "податків" на користь Росії і сприяв рейдерському захопленню українських підприємств, які відмовились від співпраці з окупантами.

Чоловік підозрюється за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу.

Повідомляється, що спецслужба встановила місце знаходження обох зрадників, задокументувала їх злочинну діяльність та проводить комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.