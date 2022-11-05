У Криму виявили ще двох "суддів", які незаконно депортували проукраїнських жителів

Слідчі поліції Криму повідомили про підозру ще двом "суддям", які приймали незаконні рішення щодо видворення кримчан з їхніх домівок відповідно до їх політичної та національної приналежності, зокрема за проукраїнську позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Правоохоронці під час досудового розслідування задокументували незаконну діяльність двох "суддів", які після анексії Криму перейшли на бік ворога. Йдеться про "суддів", яких окупаційна влада призначала на посади "заступника голови Алуштинського міського суду Республіки Крим" і "судді Євпаторійського міського суду Республіки Крим".

Поліція встановила, що діючи умисно, всупереч вимогамКонвенції про захист цивільного населення під час війни, так звані "судді" приймали рішення про незаконну депортацію кримчан, що в подальшому було реалізоване. Таким чином зловмисники видворяли з півострова жителів, які висловлювали проукраїнську позицію.

До того ж, РБК-Україна повідомляло, що раніше співробітники СБУ викрили так званого "суддю Євпаторійського міського суду", який приймав незаконні рішення щодо примусового видворення кримчан до віддалених регіонів Росії, включаючи Сибір.

Наразі трьом "суддям" повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, правоохоронці у Харківській області затримали колишню поліцейську, яка під час окупації вступила до лав створеної росіянами "народної міліції".

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