Зрадив Україну у 2014 році. Екс-суддю обвинувачують у роботі на терористів (фото)

Колишній український суддя перейшов на бік терористів "ДНР" ще у 2014 році. Українські правоохоронці завершили розслідування стосовно нього та направили справу до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР .

"У 2014 році, під час окупації населених пунктів Донецької області, суддя свідомо підтримав терористичну групу "ДНР" і сприяв утворенню та функціонуванню фейкової "судової влади" на тимчасово захоплених територіях", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідчих, чоловік "очолює" так званий "Новоазовський районний суд". Він продовжує виносити незаконні судові "вироки" щодо громадян України, веде антиукраїнську пропаганду, дає інтерв’ю пропагандистам з РФ. Мова йде про колишнього суддю Тельманівського райсуду Донецької області Попеки Олександра.

"Обвинувальний акт направлено до суду. Чоловік обвинувачується в участі у терористичній організації, за що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років", - додали у ДБР.