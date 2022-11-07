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Зрадив Україну у 2014 році. Екс-суддю обвинувачують у роботі на терористів (фото)

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Україна, Понеділок 07 листопада 2022 16:06
Зрадив Україну у 2014 році. Екс-суддю обвинувачують у роботі на терористів (фото) Фото: Екс-суддю обвинувачують у роботі на терористів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Колишній український суддя перейшов на бік терористів "ДНР" ще у 2014 році. Українські правоохоронці завершили розслідування стосовно нього та направили справу до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.

"У 2014 році, під час окупації населених пунктів Донецької області, суддя свідомо підтримав терористичну групу "ДНР" і сприяв утворенню та функціонуванню фейкової "судової влади" на тимчасово захоплених територіях", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідчих, чоловік "очолює" так званий "Новоазовський районний суд". Він продовжує виносити незаконні судові "вироки" щодо громадян України, веде антиукраїнську пропаганду, дає інтерв’ю пропагандистам з РФ. Мова йде про колишнього суддю Тельманівського райсуду Донецької області Попеки Олександра.

"Обвинувальний акт направлено до суду. Чоловік обвинувачується в участі у терористичній організації, за що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років", - додали у ДБР.

Нагадаємо, що у Криму виявили ще двох "суддів", які незаконно депортували проукраїнських жителів.

До того ж РБК-Україна повідомляло, що раніше співробітники СБУ викрили так званого "суддю Євпаторійського міського суду", який приймав незаконні рішення щодо примусового видворення кримчан до віддалених регіонів Росії, включаючи Сибір.

Ще у липні Україна оголосила підозру "судді "ДНР", який виніс смертні вироки іноземним бійцям.

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