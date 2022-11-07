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Предал Украину в 2014 году. Экс-судью обвиняют в работе на террористов (фото)

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Украина, Понедельник 07 ноября 2022 16:06
Предал Украину в 2014 году. Экс-судью обвиняют в работе на террористов (фото) Фото: Экс-судью обвиняют в работе на террористов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший украинский судья перешел на сторону террористов "ДНР" еще в 2014 году. Украинские правоохранители завершили расследование в отношении его и направили дело в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.

"В 2014 году, во время оккупации населенных пунктов Донецкой области, судья сознательно поддержал террористическую группу "ДНР" и способствовал образованию и функционированию фейковой "судебной власти" на временно захваченных территориях", - говорится в сообщении.

По информации следователей, мужчина "возглавляет" так называемый "Новоазовский районный суд". Он продолжает выносить незаконные судебные "приговоры" в отношении граждан Украины, ведет антиукраинскую пропаганду, дает интервью пропагандистам из РФ. Речь идет о бывшем судье Тельмановского райсуда Донецкой области Попеки Александре.

"Обвинительный акт направлен в суд. Мужчина обвиняется в участии в террористической организации, за что ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет", - добавили в ГБР.

Напомним, что в Крыму обнаружили еще двух "судей", незаконно депортировавших проукраинских жителей.

К тому же РБК-Украина сообщало, что ранее сотрудники СБУ разоблачили так называемого "судью Евпаторийского городского суда", принимавшего незаконные решения по принудительному выдворению крымчан в отдаленные регионы России, включая Сибирь.

Еще в июле Украина объявила подозрение "судье "ДНР" , вынесшему смертные приговоры иностранным бойцам.

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