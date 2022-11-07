Предал Украину в 2014 году. Экс-судью обвиняют в работе на террористов (фото)

Бывший украинский судья перешел на сторону террористов "ДНР" еще в 2014 году. Украинские правоохранители завершили расследование в отношении его и направили дело в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР .

"В 2014 году, во время оккупации населенных пунктов Донецкой области, судья сознательно поддержал террористическую группу "ДНР" и способствовал образованию и функционированию фейковой "судебной власти" на временно захваченных территориях", - говорится в сообщении.

По информации следователей, мужчина "возглавляет" так называемый "Новоазовский районный суд". Он продолжает выносить незаконные судебные "приговоры" в отношении граждан Украины, ведет антиукраинскую пропаганду, дает интервью пропагандистам из РФ. Речь идет о бывшем судье Тельмановского райсуда Донецкой области Попеки Александре.

"Обвинительный акт направлен в суд. Мужчина обвиняется в участии в террористической организации, за что ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет", - добавили в ГБР.