Не зрадив присязі в Криму. Що відомо про Андрія Гнатова, який очолив Генштаб

Президент України Володимир Зеленський змінив начальника Генерального штабу Збройних Сил України. З цієї посади був звільнений генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич, якого призначили генеральним інспектором Міністерства оборони.

Міністр оборони України Рустем Умеров зазначив, що Гнатов, який має понад 27 років військового досвіду, раніше командував бригадою морської піхоти, військами оперативного командування "Схід" та Об'єднаними силами Збройних Сил України.

У Генштабі повідомили, що новий начальник Генштабу отримав завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних Сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури. Крім того, йому доведеться інтегрувати бойовий досвід у планування та управління військами.

Що відомо про Гнатова

Відомо, що Андрій Гнатов народився в Україні та здобув військову освіту в Харківському інституті танкових військ. Свою службу розпочав у батальйоні морської піхоти, який базувався в Криму.

Після окупації півострова Росією він не зрадив присягу та переїхав на материкову частину України, продовживши свою військову кар'єру.

У 2016 році він став начальником штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти, а вже через два роки очолив її. Гнатов командував бригадою до 2021 року. Під час АТО та ООС він активно брав участь у боротьбі з російською агресією.

З початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Гнатов очолив угруповання військ "Примор'я" та відіграв ключову роль у відбитті російських атак на південь України. Завдяки його стратегії українські сили змогли відновити контроль над кількома населеними пунктами Херсонської області та зупинити наступ ворога.

У червні 2022 року за досягнення в оборонних операціях він отримав звання бригадного генерала.

За свою службу Гнатов був нагороджений орденом Богдана Хмельницького, Хрестом бойових заслуг та іншими державними нагородами.