Не изменил присяге в Крыму. Что известно об Андрее Гнатове, который возглавил Генштаб

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. С этой должности был уволен генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич, которого назначили генеральным инспектором Министерства обороны.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что Гнатов, который имеет более 27 лет военного опыта, ранее командовал бригадой морской пехоты, войсками оперативного командования "Восток" и Объединенными силами Вооруженных Сил Украины.

В Генштабе сообщили, что новый начальник Генштаба получил задание повысить эффективность управленческой вертикали Вооруженных Сил, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры. Кроме того, ему придется интегрировать боевой опыт в планирование и управление войсками.

Что известно о Гнатове

Известно, что Андрей Гнатов родился в Украине и получил военное образование в Харьковском институте танковых войск. Свою службу начал в батальоне морской пехоты, который базировался в Крыму.

После оккупации полуострова Россией он не изменил присяге и переехал на материковую часть Украины, продолжив свою военную карьеру.

В 2016 году он стал начальником штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты, а уже через два года возглавил ее. Гнатов командовал бригадой до 2021 года. Во время АТО и ООС он активно участвовал в борьбе с российской агрессией.

С началом полномасштабного вторжения России в 2022 году Гнатов возглавил группировку войск "Приморье" и сыграл ключевую роль в отражении российских атак на юг Украины. Благодаря его стратегии украинские силы смогли восстановить контроль над несколькими населенными пунктами Херсонской области и остановить наступление врага.

В июне 2022 года за достижения в оборонительных операциях он получил звание бригадного генерала.

За свою службу Гнатов был награжден орденом Богдана Хмельницкого, Крестом боевых заслуг и другими государственными наградами.