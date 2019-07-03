Зозуля продлил контракт с "Альбасете"

Украинский нападающий Роман Зозуля заключил новый контракт с "Альбасете", выступающий в Сегунде - второй по значимости футбольной лиге Испании. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Соглашение заключено до лета 2021 года. Предыдущий контракт форварда с "Альбасете" истек 30 июня.

Ранее сообщалось, что Зозуля близок к переходу в клуб высшего дивизиона Испании - Примеры. Главным претендентом на него была "Гранада", которая повысилась в классе на новый сезон. По данным СМИ, также в услугах украинского футболиста был заинтересован "Динамо" и ряд испанских клубов.

В прошлом сезоне 29-летний форвард провел за "Альбасете" 37 матчей во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, украинский полузащитник Руслан Малиновский отказался продлевать соглашение с "Генком" и собирается летом покинуть бельгийскую команду.