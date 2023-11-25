UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Зоря" зупинилася за крок від камбеку проти "Маккабі" в Лізі конференцій

Фото: Луганці ледь не вирвали нічию на виїзді (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорців

Луганська "Зоря" програла "Маккабі" з Тель-Авіва перенесений матч 3-го туру групового етапу Ліги конференцій 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга конференцій, груповий етап, група B

"Маккабі" Тель-Авів – "Зоря" – 3:2

Голи: Захаві, 45+2, Перец, 47, 61 – Герреро, 71, Горбач, 88

 

У дебюті зустрічі луганський колектив несподівано заволодів ініціативою. "Зоря" більше контролювала м'яч і намагалася організувати позиційні атаки. Утім, поступово запал підопічних Юрія Коваля згас, а територіальна перевага перейшла до "жовтих дияволів".

Фактично за перші 45 хвилин команди створили по напівмоменту. Нападник "Маккабі" Захаві відправив м'яч поруч зі стійкою діагональним ударом, а хавбек "Зорі" Мічін змусив попітніти голкіпером низовим пострілом із лінії штрафного. А в доданий арбітром час Захаві скористався пасивністю оборони та відправив м'яч під поперечину.

Закріпив успіх "Маккабі" зі стартом другої половини. Чурко втратив м'яч перед власним штрафним, а після рикошетів Перец випередив Турбаєвського та спрямував м'яч у сітку. Два голи луганська команда в нинішньому стані відіграти не спроможна.

Тим більше, за чверть години ізраїльський гранд зробив рахунок розгромним. Це Каніховскі влетів у штрафний майданчик після прориву праворуч і відкинув під удар Перецу. Той у дотик відправив м'яч за лінію – 3:0.

Утім, "Зоря" несподівано змогла уникнути поразки з великим рахунком. Для початку Мічін пробив у дев'ятку – кіпер перевів на кутовий. Далі нагадав про власні бомбардирські таланти Герреро, скориставшись передачею Горбача з лівого флангу.

А за лічені хвилини до фінального свистка скоротив відрив до мінімуму Горбач. Юний нападник із меж штрафного майданчика в один дотик пробив після прориву Антюха правим краєм. Оборона "Маккабі" виконала роль статистів.

Проте, на більше "Зоря" замахнутися не змогла. Виїзна поразка звела шанси луганців на продовження виступів у єврокубках навесні до мінімуму. Вони зобов'язані перемагати і "Брейдаблік", і "Гент", а також сподіватися на осічки конкурентів.

До слова, київське "Динамо" очолило світовий рейтинг ігрового часу власних вихованців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаккабіУЕФАЗаря