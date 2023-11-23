"Динамо" на вершині світу, "Шахтар" у топ-10: гранди УПЛ серед лідерів влиття молоді
Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) склав рейтинг клубів планети за кількістю ігрового часу власних вихованців. Київське "Динамо" вийшло на перше місце класифікації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
"Біло-сині" найбільше довіряють власним кадрам серед 60-ти провідних ліг світу. До категорії вихованців зараховують футболістів, які у віці 15-21 років провели в клубній системі бодай три.
У нинішньому сезоні 18 вихованців "Динамо" отримали 82,8% ігрового часу. За цим показником кияни значно випереджають білоруський "Мінськ" (71,5%) та "Атлетік" із Більбао (68,9%). Доповнили топ-5 колумбійський "Енвігадо" (67,8%) та полтавська "Ворскла" (61,1%).
До першої десятки команд потрапив і донецький "Шахтар". Вихованці "гірників" у сезоні 2023/24 отримали 55,8% ігрового часу (15 футболістів). Середній вік "продукту" клубної академії – 25 років.
Якщо звузити рейтинг до представників провідних п'яти ліг Європи, то безумовним лідером стане Іспанія. У топ-10 класифікації буде відразу 7 тамтешніх клубів – "Атлетік", "Реал Сосьєдад", мадридський "Реал", "Осасуна", "Валенсія", "Барселона" та "Лас-Пальмас".
До слова, раніше зібрали топ-5 найвпливовіших жінок українського футболу.
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