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"Заря" остановилась в шаге от камбэка против "Маккаби" в Лиге конференций

Фото: Луганчане едва не вырвали ничью на выезде (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

Луганская "Заря" проиграла "Маккаби" из Тель-Авива перенесенный матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига конференций, групповой этап, группа B

"Маккаби" Тель-Авив – "Заря" – 3:2

Голы: Захави, 45+2, Перец, 47, 61 – Герреро, 71, Горбач, 88

 

В дебюте встречи луганский коллектив неожиданно завладел инициативой. "Заря" больше контролировала мяч и пыталась организовать позиционные атаки. Впрочем, постепенно пыл подопечных Юрия Коваля угас, а территориальное преимущество перешло к "желтым дьяволам".

Фактически за первые 45 минут команды создали по полумоменту. Нападающий "Маккаби" Захави отправил мяч рядом со стойким диагональным ударом, а хавбек "Зари" Мичин заставил попотеть голкипером низовым выстрелом с линии штрафной. А в добавленное арбитром время Захави воспользовался пассивностью обороны и отправил мяч под перекладину.

Закрепил успех "Маккаби" со стартом второй половины. Чурко потерял мяч перед собственным штрафным, а после рикошетов Перец опередил Турбаевского и направил мяч в сетку. Два гола луганская команда в нынешнем состоянии играть не может.

Тем более, через четверть часа израильский гранд сделал счет разгромным. Это Каниховский влетел в штрафную после прорыва направо и отбросил под удар Переца. Тот в касание отправил мяч за линию – 3:0.

Впрочем, "Заря" неожиданно смогла избежать поражения с большим счетом. Для начала Мичин пробил в девятку – кипер перевел на угловой. Далее напомнил о собственных бомбардирских талантах Герреро, воспользовавшись передачей Горбача с левого фланга.

А в считанные минуты до финального свистка сократил отрыв до минимума Горбач. Юный нападающий из пределов штрафной в одно касание пробил после прорыва Антюха правым краем. Оборона "Маккаби" исполнила роль статистов.

Однако на большее "Заря" замахнуться не смогла. Выездное поражение свело шансы луганцев на продолжение выступлений в еврокубках весной до минимума. Они обязаны побеждать и "Брейдаблик", и "Гент", а также надеяться на осечки конкурентов.

К слову, киевское "Динамо" возглавило мировой рейтинг игрового времени собственных воспитанников.

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