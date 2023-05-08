"Зоря" закрила тур УПЛ розгромом "Металіста 1925"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 25-й тур

"Зоря" – "Металіст 1925" – 3:0

Голи: Шахов, 7, Н. Русин, 48, Герреро, 52

Фаворит протистояння зумів оформити швидкий м'яч. Луганці повели в рахунку вже на 7-й хвилині завдяки стандарту. Кіпер гостей Сидоренко парирував удар Герреро після кутового, але Снурніцин на підборі прострілив, а м'яч від Шахова опинився за лінією.

На цьому досягненні "Зоря" не зупинилася. Ще до перерви хлопці Патріка ван Леувена змарнували кілька нагод, аби подвоїти перевагу. Спершу Булеца пробив поруч із дев'яткою, далі воротар парирував удар Герреро, а згодом витягнув із-під поперечини постріл Н. Русина.

Під завісу першого тайму луганці не використали ще два моменти. Бутко ввірвався до карної зони, але не зміг пробити Сидоренка в ближньому куті. Натомість Герреро не зміг реалізувати вихід віч-на-віч із кіпером. Зате харків'яни відповіли пострілом Островського в поперечину.

Усі запитання щодо переможця "Зоря", однак, зняла на старті другої половини. Для початку сольний прохід влаштував Н. Русин – відібрав м'яч, прорвався на ударну позицію і точно пробив у ближній кут. А за кілька хвилин відзначився і Герреро. Панамець отримав пас від Булеци та пробив під поперечину – 3:0.

Після такої ударної чотирихвилинки луганців фінальні 35+ хвилин перетворилися на формальність. Так, "Зоря" мала моменти, щоб зробити рахунок геть непристойним. Міг розмочити рахунок і "Металіст 1925". Той же Р. Русин двічі опинявся в епіцентрі подій, але оборона та воротар господарів були на висоті.

Зрештою, цифри на табло не змінилися. "Зоря" завдяки перемозі скоротила відставання від "Шахтаря" і "Дніпра-1". Ті набрали 60 та 57 очок відповідно, а в команди ван Леувена тепер 55 пунктів. Харків'яни ж залишилися на 9-й сходинці (27 очок).