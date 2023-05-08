"Заря" закрыла тур УПЛ разгромом "Металлиста 1925"

Украина, Премьер-лига, 25-й тур

"Заря" – "Металлист 1925" – 3:0

Голы: Шахов, 7, Н. Русин, 48, Герреро, 52

Фаворит противостояния смог оформить быстрый мяч. Луганчане повели в счете уже на 7-й минуте благодаря стандарту. Кипер гостей Сидоренко парировал удар Герреро после углового, но Снурницын на подборе прострелил, а мяч от Шахова оказался за линией.

На этом достижении "Заря" не остановилась. Еще до перерыва ребята Патрика ван Леувена упустили несколько возможностей, чтобы удвоить преимущество. Сначала Булеца пробил рядом с девяткой, дальше вратарь парировал удар Герреро, а затем вытащил из-под перекладины выстрел Н. Русина.

Под занавес первого тайма луганчане не использовали еще два момента. Бутко ворвался в штрафную, но не смог пробить Сидоренко в ближнем углу. Герреро же не смог реализовать выход один на один с кипером. В свою очередь харьковчане ответили выстрелом Островского в перекладину.

Все вопросы о победителе "Заря", однако, сняла на старте второй половины. Для начала сольный проход устроил Н. Русин – отобрал мяч, прорвался на ударную позицию и пробил точно в ближний угол. А через несколько минут отличился и Герреро. Панамец получил пас от Булецы и пробил под перекладину – 3:0.

После такой ударной четырехминутки луганцев финальные 35+ минут превратились в формальность. Да, "Заря" имела моменты, чтобы сделать счет совершенно неприличным. Мог размочить счет и "Металлист 1925". Тот же Р. Русин дважды оказывался в эпицентре событий, но оборона и вратарь хозяев были на высоте.

В конце концов цифры на табло не изменились. "Заря" благодаря победе сократила отставание от "Шахтера" и "Днепра-1". Те набрали 60 и 57 очков соответственно, а у команды ван Леувена теперь 55 пунктов. Харьковчане же остались на 9-й строчке (27 очков).