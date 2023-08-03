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"Зоря" забрала ще трьох вихованців "Динамо"

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Київ, Четвер 03 серпня 2023 16:33
"Зоря" забрала ще трьох вихованців "Динамо" Фото: Ігор Горбач оформив 21 м'яч у Чемпіонаті юнацьких команд УПЛ (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Луганська "Зоря" продовжила комплектацію команди юніорами київського "Динамо". Тепер під опікою Ненада Лалатовіча шість футболістів, які мають контракт зі столичним грандом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу.

"Зоря" поповнила "динамівський" десант трьома гравцями. Луганці орендували ще трьох вихованців киян.

Команда Лалатовіча прихистила оборонця Артема Бенедюка, вінгера Артема Слесаря і нападника Ігоря Горбача. Трійка виконавців у сезоні 2022/23 захищала кольори "Динамо" U-19 в Чемпіонаті юнацьких команд Прем'єр-ліги.

Раніше "Зоря" орендувала "динамівців" Боля, Яцика та Волошина. Кольори "Зорі" також захищають чимало колишніх "динамівців". Зокрема, за киян раніше виступали оборонець Вантух, півзахисник Антюх і нападник Русин.

"Зоря" стартувала з поразки від "Руха" в новому сезоні УПЛ. Львів'яни на гол Русина відповіли забитими м'ячами Руніча та Климчука. У другому турі луганці приймуть "Кривбас" у передмісті Києва.

До слова, напередодні "Шахтар" зіграв унічию з "Вересом" у другому турі Прем'єр-ліги.

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