"Зоря" забрала ще трьох вихованців "Динамо"
Луганська "Зоря" продовжила комплектацію команди юніорами київського "Динамо". Тепер під опікою Ненада Лалатовіча шість футболістів, які мають контракт зі столичним грандом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу.
"Зоря" поповнила "динамівський" десант трьома гравцями. Луганці орендували ще трьох вихованців киян.
Команда Лалатовіча прихистила оборонця Артема Бенедюка, вінгера Артема Слесаря і нападника Ігоря Горбача. Трійка виконавців у сезоні 2022/23 захищала кольори "Динамо" U-19 в Чемпіонаті юнацьких команд Прем'єр-ліги.
Раніше "Зоря" орендувала "динамівців" Боля, Яцика та Волошина. Кольори "Зорі" також захищають чимало колишніх "динамівців". Зокрема, за киян раніше виступали оборонець Вантух, півзахисник Антюх і нападник Русин.
"Зоря" стартувала з поразки від "Руха" в новому сезоні УПЛ. Львів'яни на гол Русина відповіли забитими м'ячами Руніча та Климчука. У другому турі луганці приймуть "Кривбас" у передмісті Києва.
До слова, напередодні "Шахтар" зіграв унічию з "Вересом" у другому турі Прем'єр-ліги.
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