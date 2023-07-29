УПЛ: "Рух" у більшості сенсаційно дотиснув "Зорю"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 1-й тур

"Рух" – "Зоря" – 2:1

Голи: Руніч, 69, Климчук, 86 – Русин, 21

Вилучення: Джордан, 84 (З, друга жовта картка)

На правах господаря львів'яни першими створили небезпечний момент. На 4-й хвилині Климчук небезпечно закрутив зі штрафного, та м'яч просвистів поруч із дев'яткою. У відповідь луганці організували цілу серію ударів: Алефіренко пробив в оборонця, Вантух і Кирюханцев – над воротами, Антюх і Русин – у руки кіперу.

Тиск "Зорі" зростав, тож гості таки відкрили рахунок на екваторі тайму. Підопічним Ненада Лалатовіча вдалася зразкова атака. Алефіренко віддав на забігання Антюху правим флангом, той стягнув на себе суперників і віддав під удар Русину, а нападник влучно пробив у дотик.

Забитий м'яч змусив луганців скинути оберти. Натомість "Рух" скористатися імпровізаною паузою опонента до перерви не зумів. Фактично господарі створили один момент. Це Мисик небезпечно пробив зі штрафного – Сапутін потягнув у ближньому куті.

Зате зі стартом другої половини львів'яни додали в активності. Ось Притула з правого флангу спробував поцілити в дальню дев'ятку (сейв воротаря). Згодом Сапуга з-за меж штрафного пробив поруч зі стійкою. А Русин ледь не оформив дубль – пробив головою після навісу, але Ледвій парирував м'яч ногами.

Та на 69-й хвилині "Рух" таки зрівняв рахунок. Створив закономірний з огляду на перебіг подій гол Климчук. Він прорвався лівим флангом і подав на ближню стійку, де Руніч головою переправив м'яч у сітку – 1:1!

Господарі на цьому досягненні не зупинилися і продовжили атакувати ворота "Зорі". На 75-й Квасниця накрутив двох суперників на куті штрафного та з другої спроби пробив у поперечину. А за якихось дев'ять хвилин Джордан лише ціною другої жовтої картки зірвав прорив Климчука.

Реалізувати більшість львів'яни зуміли за якихось дві хвилини. Той же Климчук заробив кутовий, подачу з якого, здавалося, винесли подалі. Та на підступах до штрафного лідер "Руха" підхопив м'яч і низовим ударом у лівий кут прошив усю оборону луганців.

Так хлопці Віталія Пономарьова здобули несподівану перемогу. Тепер "Рух" і житомирське "Полісся", яка напередодні переграло "Верес" (2:0), мають по 3 очки. У наступному турі львів'яни зіграють проти "Ворскли", а "Зоря" прийме "Кривбас".