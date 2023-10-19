"Зоря" вимушено пропустить тур єврокубків: УЄФА пояснив рішення

Матч "Маккабі" Тель-Авів – "Зоря" 26 жовтня не відбудеться. Поєдинок на столичному стадіоні "Блумфілд" перенесли з міркувань безпеки.

Виконком УЄФА ретельно оцінив поточну ситуацію в Ізраїлі після нового спалаху арабо-ізраїльського конфлікту. Як наслідок, функціонери вирішили не проводити на території країни матчі під егідою організації до наступних рішень. Місцеві асоціація і клуби отримали прохання обрати альтернативні арени за межами Святої землі.

Представники Ізраїлю в єврокубках отримала додатковий час на пошук нових стадіонів. "Маккабі" з Тель-Авіва зустрінеться зі "Зорею" 25 листопада. Натомість "Маккабі" з Хайфи протистоятиме іспанському "Вільярреалу" аж 6 грудня. Тим часом хайфська команда U-19 знялася з Юнацької ліги УЄФА.

На рішення УЄФА повинна відреагувати українська Прем'єр-ліга. На 25 листопада запланований матч "Зорі" в чемпіонаті України проти "Колоса" з Ковалівки. Тепер, найімовірніше, він відбудеться навесні.

"Зоря" в сезоні 2023/24

Новий футбольний рік луганці розпочали під керівництвом Ненада Лалатовіча. Серб відпрацював на посаді лише 6 матчів і подав у відставку. До свого пасиву фахівець заніс дві поразки в УПЛ і програний перший матч кваліфікації Ліги Європи.

9 вересня "Зорю" очолив Валерій Кривенцов. Під керівництвом українського тренера луганський колектив набрав 4 очки в стартових двох турах групового етапу Ліги конференцій. Окрім того, команда пробилася в чвертьфінал Кубка України.

У чемпіонаті України "Зоря" наразі йде на 14-й сходинці. Підопічні Кривенцова набрали всього 6 очок і мають два матчі в запасі.