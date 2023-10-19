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"Заря" вынужденно пропустит тур еврокубков: УЕФА объяснил решение

Фото: "Заря" не будет играть в Израиле (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций подтвердил перенос поединка между тель-авивским "Маккаби" и луганской "Зарей" на групповом этапе Лиги конференций 2023/24 на более поздний срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Матч "Маккаби" Тель-Авив – "Заря" 26 октября не состоится. Поединок на столичном стадионе "Блумфилд" перенесли по соображениям безопасности.

Исполком УЕФА тщательно оценил текущую ситуацию в Израиле после новой вспышки арабо-израильского конфликта. Как следствие, функционеры решили не проводить на территории страны матчи под эгидой организации до следующих решений. Местные ассоциации и клубы получили просьбу выбрать альтернативные арены за пределами Святой земли.

Представители Израиля в еврокубках получили дополнительное время на поиск новых стадионов. "Маккаби" из Тель-Авива встретится с "Зарей" 25 ноября. "Маккаби" же из Хайфы будет противостоять испанскому "Вильярреалу" 6 декабря. Тем временем хайфская команда U-19 снялась с Юношеской лиги УЕФА.

На решение УЕФА должна отреагировать украинская Премьер-лига. На 25 ноября запланирован матч "Зари" в чемпионате Украины против "Колоса" из Ковалевки. Теперь, вероятнее всего, он состоится весной.

"Заря" в сезоне 2023/24

Новый футбольный год луганчане начали под руководством Ненада Лалатовича. Серб отработал в должности всего 6 матчей и подал в отставку. В свой пассив специалист занес два поражения в УПЛ и проигранный первый матч квалификации Лиги Европы.

9 сентября "Зарю" возглавил Валерий Кривенцов. Под руководством украинского тренера луганский коллектив набрал 4 очка в двух стартовых турах группового этапа Лиги конференций. Кроме того, команда пробилась в четвертьфинал Кубка Украины.

В чемпионате Украины "Заря" идет на 14-й строчке. Подопечные Кривенцова набрали всего 6 очков и имеют два матча в запасе.

К слову, ранее сборная Украины одержала нелегкую победу над Мальтой на выезде.

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