Україна з "валідолом" переграла збірну Мальти в кваліфікації до Євро-2024

Збірна України здобула вольову перемогу над національною командою Мальти у відбірковому турнірі перед чемпіонатом Європи 2024 року.

Євро-2024, кваліфікація, група C, 8-й тур

Мальта – Україна – 1:3

Голи: П. Мбонг, 12 – Камензулі, 38 (автогол), Довбик, 43 (пенальті), Мудрик, 85

Із перших хвилин острів'яни здивували активним пресингом. Фактично господарі спробували віддзеркалити підхід української команди. Як наслідок, на кожну дію "синьо-жовтих" мальтійці знаходили відповідь – і в атаці, і в обороні.

Ще важчим завдання перемогти для підопічних Сергія Реброва стало на 12-й хвилині. Нвоко закинув вперед на Пола Мбонга, який відірвався від Матвієнка та вийшов на побачення з Трубіним. Удар під опорну ногу голкіпера став гольовим – 1:0.

Збірна України спробувала підняти темп поєдинку. "Синьо-жовті" наче й володіли ініціативою, але діяли нервово. На щастя, острів'яни новими нагодами вибігти в контратаку не скористалися. Натомість українці змарнували момент на 36-й, коли Мудрик не зміг переграти кіпера.

Зате за дві хвилини допоміг українській команді Камензулі. Судаков із меж штрафного не вдало чи то пробив, чи то прострілив і м'яч ішов повз ворота. Утім, оборонець збірної Мальти вирішив зіграти в підкаті та зрізав сферу за лінію володінь Бонелло.

А на 43-й Україна опинилася попереду. Принесла плоди невтомність Мудрика. Цього разу вінгер "Челсі" влетів до карної зони господарів і змусив Джозефа Мбонга сфолити на собі. Пенальті взявся виконати Довбик і впевненим пострілом пробив голкіпера – 1:2!

Мальтійці, однак, здаватися і не думали. Моменти зрівняти рахунок острів'яни мали і до, і після перерви. Наприклад, Гіллом'є класним пострілом з-за меж штрафного перевірив на міцність поперечину. Натомість з ударом Нвоко під стійку впорався Трубін.

Не збавила обертів у другій половині й команда Реброва. "Синьо-жовті" раз у раз шукали шанс збільшити власну перевагу над незручним суперником. Найктивнішим у складі гостей був той же Мудрик.

Зрештою, вибуховий вінгер свою нагоду знайшов. На 85-й хвилині він отримав м'яч на рідному фланзі та хрестоматійно змістився до центру. Там українець опору не зустрів і розкішним ударом зняв павутину з дальнього кута воріт Мальти – 1:3 у підсумку.

Завдяки перемозі збірна України піднялася на друге місце в групі C. "Синьо-жовті" набрали 13 очок і випереджають італійців на три пункти. "Скуадра Адзурра" зможе наздогнати підопічних Реброва 17 листопада в разі перемоги над Північною Македонією. Очний матч за пряму путівку на Євро-2024 Україна та Італія зіграють 20 листопада в Леверкузені.