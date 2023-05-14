"Зоря" розгромила "Металіст" і наблизилася до другої сходинки УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 26-й тур

"Металіст" – "Зоря" – 0:5

Голи: Мизюк, 1 (автогол), Герреро, 10, Шахов, 21, Імереков, 27, Бражко, 85 (пенальті)

Нереалізований пенальті: Булеца, 33 (З)

Вилучення: Демченко, 31 (М, пряма червона картка)

Луганці закрили питання щодо переможця протистояння в стартові півгодини. Підопічні Патріка ван Леувена за цей час встигли забити чотири м'ячі без відповіді. Натомість харків'яни ще й залишилися у меншості на 31-й хвилині.

"Зоря" шокувала голом на першій хвилині. Це Булеца від лівого краю штрафного майданчика прострілив уздовж воріт, а Мизюк виконав невдале перехоплення і спрямував м'яч у власні ворота. А на 10-й Герреро зіграв у стінку з Русиним, утік від Демченка та з лінії штрафного пробив точно в кут.

Гості продовжили тероризувати оборону "Металіста". Як наслідок, у середині тайму "Зоря" оформила ще два голи впродовж шести хвилин. У першому випадку до забитого м'яча доклалася вся атакувальна лінія луганців – Антюх кинув у прорив Герреро, той прострілив на ближню, звідки Русин пробив у стійку. А на добиванні вчасно опинився Шахов.

А згодом Вантух виконав м'який навіс на Імерекова, який з другого поверху переграв Єрмолова. Тріо ж оборонців "Металіста" в цей момент спостерігали за капітаном "Зорі" наче зачаровані.

П'ятий пропущений міг трапитися на 31-й хвилині. Демченко відчайдушно кинувся рятувати харків'ян і рукою зупинив м'яч, який летів у ворота – вилучення і пенальті. Одинадцятиметровий узявся бити Булеца, але відправив м'яч із позначки над поперечиною.

Ще до перерви рахунок міг стати геть непристойним. Русин, Бражко, Антюх, знову Русин, Булеца – кожен із них не скористався нагодою збільшити перевагу луганців. Не надто змінилася ситуація і в другому таймі.

Той же Бражко не зміг поцілити в дальній кут ударом із дистанції. Згодом Герреро не влучив у площину елегантним парашутом. Далі Антюх із рикошетом ледь не поцілив у дальній, а Герреро після класної передачі Бражко не зміг влучити в площину під кутом.

Часом "Металісту" вдавався справжній подвиг – дійти до карної зони "Зорі". Ось Прядун не зміг акцентовано пробити після навісу Наумця зі штрафного. Незабаром "асистент" вирішив пробити самому з дистанції – значно вище воріт. Потім Прядун кинув Наумцю на хід, але його постріл заблокували оборонці.

Та останнє слово в матчі луганці залишили за собою. Цього разу "Зоря" забила з одинадцятиметрового, призначеного за фол Ніколишина проти Погорілого. Покарав харків'ян ударом по центру воріт низом невтомний Бражко.

Більше цифри на табло не змінилися. Завдяки перемозі "Зоря" зрівнялася за очками з "Дніпром-1" (по 58 пунктів) і ділить друге-третє місця зі "спортклубівцями". Свій поєдинок ті зіграють у понеділок проти "Миная". Натомість "Металіст" залишився передостаннім (22 очки).