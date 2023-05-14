"Заря" разгромила "Металлист" и приблизилась ко второй строчке УПЛ

Украина, Премьер-лига, 26-й тур

"Металлист" – "Заря" – 0:5

Голы: Мизюк, 1 (автогол), Герреро, 10, Шахов, 21, Имереков, 27, Бражко, 85 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Булеца, 33 (З)

Удаление: Демченко, 31 (М, прямая красная карточка)

Луганчане закрыли вопрос о победителе противостояния в стартовые полчаса. Подопечные Патрика ван Леувена за это время успели забить четыре безответных мяча. В свою очередь харьковчане еще и остались в меньшинстве на 31-й минуте.

"Заря" шокировала голом на первой минуте. Это Булеца от левого края штрафной площадки прострелил вдоль ворот, а Мизюк выполнил неудачный перехват и направил мяч в собственные ворота. А на 10-й Герреро сыграл в стенку с Русиным, убежал от Демченко и с линии штрафной пробил точно в угол.

Гости продолжили терроризировать оборону "Металлиста". Как следствие, в середине тайма "Заря" оформила еще два гола в течение шести минут. В первом случае к забитому мячу приложилась вся атакующая линия луганцев – Антюх бросил в прорыв Герреро, тот прострелил на ближнюю, откуда Русин пробил в штангу. А на добивании вовремя оказался Шахов.

Впоследствии Вантух исполнил мягкий навес на Имерекова, который со второго этажа переиграл Ермолова. Трио же защитников "Металлиста" в этот момент наблюдали за капитаном "Зари" как заколдованные.

Пятый пропущенный мог случиться на 31-й минуте. Демченко отчаянно бросился спасать харьковчан и рукой остановил летящий в ворота мяч – удаление и пенальти. Одиннадцатиметровый взялся бить Булеца, но отправил мяч с отметки над перекладиной.

Еще до перерыва счет мог стать совсем неприличным. Русин, Бражко, Антюх, опять Русин, Булеца – каждый из них не воспользовался возможностью увеличить преимущество луганцев. Не слишком изменилась ситуация и во втором тайме.

Тот же Бражко не смог поразить дальний угол ударом с дистанции. Впоследствии Герреро не попал в створ элегантным парашютом. Дальше Антюх с рикошетом едва не попал в дальний, а Герреро после классной передачи Бражко не смог попасть в створ под углом.

Иногда "Металлисту" удавался настоящий подвиг – дойти до штрафной зоны "Зари". Вот Прядун не смог акцентированно пробить после навеса Наумца со штрафного. Вскоре "ассистент" решил бить сам с дистанции – гораздо выше ворот. Затем Прядун пробросил Наумцу на ход, но его выстрел был заблокирован защитниками.

Однако последнее слово в матче луганчане оставили за собой. В этот раз "Заря" забила с одиннадцатиметрового, назначенного за фол Николишина против Погорелого. Наказал харьковчан ударом по центру ворот низом неутомимый Бражко.

Больше цифр на табло не изменились. Благодаря победе "Заря" сравнялась по очкам с "Днепром-1" (по 58 пунктов) и делит второе-третье места со "спортклубовцами". Свой поединок они сыграют в понедельник против "Миная". "Металлист" остался предпоследним (22 очка).