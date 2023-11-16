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"Зоря" проведе матч єврокубка з грандом Ізраїлю в третій країні

Фото: Луганський колектив програв "жовтим дияволам" перший матч (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначився з датою і місцем проведення поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги конференцій 2023/24 між тель-авівським "Маккабі" та луганською "Зорею".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч "Маккабі" Тель-Авів – "Зоря" відбудеться 25 листопада. Поєдинок із міркувань безпеки перенесли з Ізраїлю на Балкани. Зустріч відбудеться у сербському місті Бачка-Топола.

Поєдинок прийме стадіон "ТСЦ Арена". Збудований у 2018-2021 рр. стадіон віце-чемпіона Сербії ТСЦ здатен вмістити 4500 глядачів. Спорудження об'єкту коштувало 15 млн євро. Раніше УЄФА присвоїв цій арені 3-тю категорію.

Прийдешній матч може стати вирішальним у боротьбі за вихід із групи B. Наразі в квартеті лідерство захопив бельгійський "Генк" (10 очок). Утім, "гірники" зіграли чотири поєдинки проти трьох у "Маккабі" та "Зорі". Наразі тель-авівці йдуть другими, набравши 6 очок. Луганський колектив здобув 4 пункти.

"Зоря" в сезоні 2023/24

Новий футбольний рік луганці розпочали під керівництвом Ненада Лалатовіча. Серб відпрацював на посаді лише 6 матчів і подав у відставку. До свого пасиву фахівець заніс дві поразки в УПЛ і програний перший матч кваліфікації Ліги Європи.

9 вересня "Зорю" очолив Валерій Кривенцов. Під керівництвом українського тренера луганський колектив набрав 4 очки в стартових двох турах групового етапу Ліги конференцій. Та після поразки від "Маккабі" (1:3) фахівець написав заяву на звільнення.

Тимчасовим керманичем "Зорі" став Юрій Коваль. У чемпіонаті України "Зоря" наразі йде на 14-й сходинці. Луганці набрали всього 10 очок і мають два матчі в запасі.

До слова, раніше "Шахтар" несподівано здолав "Барселону" вдома та фактично гарантував собі євровесну.

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