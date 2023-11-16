"Заря" проведет матч еврокубка с грандом Израиля в третьей стране

Матч "Маккаби" Тель-Авив – "Заря" состоится 25 ноября. Поединок по соображениям безопасности был перенесен из Израиля на Балканы. Встреча состоится в сербском городе Бачка-Топола.

Поединок примет стадион "ТСЦ Арена". Построенный в 2018-2021 гг. стадион вице-чемпиона Сербии ТСЦ способен вместить 4500 зрителей. Сооружение объекта обошлось в 15 млн евро. Ранее УЕФА присвоил этой арене 3-ю категорию.

Грядущий матч может стать решающим в борьбе за выход из группы B. Пока в квартете лидерство захватил бельгийский "Генк" (10 очков). Впрочем, "горняки" сыграли четыре поединка против трех у "Маккаби" и "Зари". В данный момент тель-авивцы идут вторыми, набрав 6 очков. Луганский коллектив завоевал 4 пункта.

"Заря" в сезоне 2023/24

Новый футбольный год луганчане начали под руководством Ненада Лалатовича. Серб отработал в должности всего 6 матчей и подал в отставку. В свой пассив специалист занес два поражения в УПЛ и проиграл первый матч квалификации Лиги Европы.

9 сентября "Зарю" возглавил Валерий Кривенцов. Под руководством украинского тренера луганский коллектив набрал 4 очка в двух стартовых турах группового этапа Лиги конференций. Но после поражения от "Маккаби" (1:3) специалист написал заявление об увольнении.

Временным наставником "Зари" стал Юрий Коваль. В чемпионате Украины "Заря" идет на 14-й строчке. Луганчане набрали всего 10 очков и имеют два матча в запасе.