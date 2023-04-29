"Зоря" переграла "Чорноморець" у Прем'єр-лізі: луганці мають сім перемог навесні

Україна, Прем'єр-ліга, 23-й тур

"Зоря" – "Чорноморець" – 3:1

Голи: Герреро, 16, Антюх, 34, Русин, 79 – Єрмаков, 44

У дебюті активнішими виглядали луганці. Після пристрілки номінальні господарі повели в рахунку на 16-й хвилині. Одесити втратили м'яч у простій ситуації, а Бражко після перехоплення миттєво віддав у штрафний майданчик. Там Герреро з метрів семи переправив м'яч у сітку.

"Зоря" після гола не зупинилася. Ось Бражко з вільного удару в межах штрафного влучив у стінку на лінії воріт. А згодом перспективний пас Герреро вчасно перервав оборонець "моряків". Відповіли одесити моментом Брагару, який накрутив суперника і пробив вище воріт.

А далі сольний номер видав Антюх. Вінгер луганців самотужки організував другий гол. Він підхопив м'яч, прорвався через центральну зону та потужним ударом під стійку змусив Непогодова капітулювати – 2:0.

Утім, "Чорноморець" зумів відновити інтригу якраз перед перервою. "Моряки" скористалися втратою обороною "Зорі" концентрації. Бадібанга без спротиву виконав навіс із правого флангу, а Єрмаков головою відправив м'яч прямісінько в дев'ятку.

Під контролем одеситів розпочалася і друга половина. Команда Романа Григорчука намагалися тиснути на редути луганців, але особливих дивідендів не отримала. Натомість Герреро створив два гольові моменти для "Зорі" – Мишньов затягнув із ударом після передачі панамця, а згодом такий "подвиг" повторив і Антюх.

На 74-й хвилині "Чорноморець" змарнував перспективну нагоду, коли Авагімян пробив поруч зі стійкою з лінії штрафного після стандарту. Луганці ж покарали за марнотраність через п'ять хвилин – невтомний Герреро обіграв Васильєва на фланзі та прострілив на лінію воротарського, де Русин у дотик відправив м'яч у сітку.

Зрештою, "Зоря" впевнено довела матч до перемоги. Тепер в активі підопічних Патріка ван Леувена 49 очок і третя позиція у чемпіонаті. "Динамо" відстало від луганців на 5 пунктів. Після зимової паузи "Зоря" набрала 21 очко з 24-х можливих.