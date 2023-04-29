RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Заря" переиграла "Черноморец" в Премьер-лиге: у луганчан семь побед весной

Фото: Денис Антюх (в центре) забил второй мяч "Зари" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой луганской "Зари" завершился матч 23-го тура чемпионата Украины против одесского "Черноморца".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 23-й тур

"Заря" – "Черноморец" – 3:1

Голы: Герреро, 16, Антюх, 34, Русин, 79 – Ермаков, 44

В дебюте более активными выглядели луганчане. После пристрелки номинальные хозяева повели в счете на 16-й минуте. Одесситы потеряли мяч в простой ситуации, а Бражко после перехвата мгновенно отдал в штрафную. Там Герреро с семи метров переправил мяч в сетку.

"Заря" после гола не остановилась. Вот Бражко со свободного удара в пределах штрафной попал в стенку на линии ворот. А потом перспективный пас Герреро вовремя прервал защитник "моряков". Ответили одесситы моментом Брагару, накрутившему соперника и пробившему выше ворот.

А дальше сольный номер выдал Антюх. Вингер луганчан самостоятельно организовал второй гол. Он подхватил мяч, прорвался через центральную зону и мощным ударом под штангу заставил Непогодова капитулировать – 2:0.

Впрочем, "Черноморец" сумел возобновить интригу как раз перед перерывом. "Моряки" воспользовались потерей обороной "Зари" концентрации. Бадибанга без сопротивления исполнил навес с правого фланга, а Ермаков головой отправил мяч прямиком в девятку.

Под контролем одесситов началась и вторая половина. Команда Романа Григорчука пытались давить на редуты луганцев, но особых дивидендов не получила. Зато Герреро создал два голевых момента для "Зари" – Мышнев затянул с ударом после передачи панамца, а впоследствии такой "подвиг" повторил и Антюх.

На 74-й минуте "Черноморец" упустил перспективную возможность, когда Авагимян пробил рядом со штангой с линии штрафной после стандарта. Луганчане же наказали за расточительность через пять минут – неутомимый Герреро обыграл Васильева на фланге и прострелил на линию вратарской, где Русин в касание отправил мяч в сетку.

В конце концов "Заря" уверенно довела матч до победы. Теперь в активе подопечных Патрика ван Леувена 49 очков и третья позиция в чемпионате. "Динамо" отстало от луганцев на пять пунктов. После зимней паузы "Заря" набрала 21 очко из 24-х возможных.

К слову, накануне "Динамо" с Шовковским во главе обыграло "Металлист" в большинстве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗаряУПЛЧемпионат УкраиныЧерноморец