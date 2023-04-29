"Заря" переиграла "Черноморец" в Премьер-лиге: у луганчан семь побед весной

Украина, Премьер-лига, 23-й тур

"Заря" – "Черноморец" – 3:1

Голы: Герреро, 16, Антюх, 34, Русин, 79 – Ермаков, 44

В дебюте более активными выглядели луганчане. После пристрелки номинальные хозяева повели в счете на 16-й минуте. Одесситы потеряли мяч в простой ситуации, а Бражко после перехвата мгновенно отдал в штрафную. Там Герреро с семи метров переправил мяч в сетку.

"Заря" после гола не остановилась. Вот Бражко со свободного удара в пределах штрафной попал в стенку на линии ворот. А потом перспективный пас Герреро вовремя прервал защитник "моряков". Ответили одесситы моментом Брагару, накрутившему соперника и пробившему выше ворот.

А дальше сольный номер выдал Антюх. Вингер луганчан самостоятельно организовал второй гол. Он подхватил мяч, прорвался через центральную зону и мощным ударом под штангу заставил Непогодова капитулировать – 2:0.

Впрочем, "Черноморец" сумел возобновить интригу как раз перед перерывом. "Моряки" воспользовались потерей обороной "Зари" концентрации. Бадибанга без сопротивления исполнил навес с правого фланга, а Ермаков головой отправил мяч прямиком в девятку.

Под контролем одесситов началась и вторая половина. Команда Романа Григорчука пытались давить на редуты луганцев, но особых дивидендов не получила. Зато Герреро создал два голевых момента для "Зари" – Мышнев затянул с ударом после передачи панамца, а впоследствии такой "подвиг" повторил и Антюх.

На 74-й минуте "Черноморец" упустил перспективную возможность, когда Авагимян пробил рядом со штангой с линии штрафной после стандарта. Луганчане же наказали за расточительность через пять минут – неутомимый Герреро обыграл Васильева на фланге и прострелил на линию вратарской, где Русин в касание отправил мяч в сетку.

В конце концов "Заря" уверенно довела матч до победы. Теперь в активе подопечных Патрика ван Леувена 49 очков и третья позиция в чемпионате. "Динамо" отстало от луганцев на пять пунктов. После зимней паузы "Заря" набрала 21 очко из 24-х возможных.