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"Динамо" переграло "Металіст" на виїзді: Шовковський вперше керував грандом

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Ужгород, П'ятниця 28 квітня 2023 14:56
"Динамо" переграло "Металіст" на виїзді: Шовковський вперше керував грандом Фото: "Динамо" тричі засмутило харків'ян на Закарпатті (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Перемогою київського "Динамо" під орудою виконувача обов'язків головного тренера Олександра Шовковського завершився матч 23-го туру чемпіонату України проти харківського "Металіста".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 23-й тур

"Металіст" – "Динамо" – 1:3

Голи: Прядун, 81 – Сирота, 70, Ванат, 75, Вівчаренко, 90+1

Вилучення: Романюк, 49 (М, пряма червона картка)

Розпочали команди в доволі спокійному темпі за невеликої переваги "біло-синіх". Перший момент "динамівці" організували на 16-й хвилині – Беніто цілив у дальній нижній кут після пасу Буяльського, але харків'ян врятував кіпер. Згодом у гру вступив і Нещерет, перевівши на кутовий м'яч із-під поперечини.

Поступово гості додали обертів. Ось Картушов лише в останній момент вибив у підкаті м'яч у Буяльського, який збирався реалізувати момент. Далі Андрієвський потужно пострілом пробив у стійку з лінії штрафного. А після удару Волошина м'яч трохи розминувся з дев'яткою.

На старті другої половини завдання "Динамо" полегшив Романюк. Оборонець харків'ян просто зрубав Кабаєва, який зібрався вискочити віч-на-віч, і нарвався на вилучення. Але відразу ж покарати "Металіст" за грубощі не вдалося, бо Андрієвський пробив вище воріт.

Реалізували більшість "динамівці" на 70-й хвилині. Це Сирота підключився до атаки та класним ударом із понад 20-ти метрів зняв павутину з дев'ятки воріт Єрмолова. А за п'ять хвилин Ванат подвоїв перевагу киян – Кабаєв прострілив із лівого флангу, а забутий обороною форвард переправив м'яч у сітку.

"Металіст", однак, не здався. На 81-й харків'яни зуміли розмочити рахунок. Попов підсковзнувся недалеко від власних воріт і подарував м'яч супернику, а Картушов віддав на Прядуна в центр штрафного. Такі моменти форвард його класу зобов'язаний використовувати.

Харків'яни полетіли вперед, але замість другого забитого отримали третій пропущений м'яч. У доданий арбітром час Вівчаренко уник офсайдної пастки та вирвався на оперативний простір ліворуч у карній зоні. Там отримав передачу Буяльського та розкішно поклав у ближній кут – 1:3 у підсумку.

До слова, напередодні Setanta Sports анонсувала припинення співпраці з УПЛ після сезону 2022/23.

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