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"Заря" получила соперников в группе Лиги конференций

Монте-Карло, Пятница 01 сентября 2023 16:06
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"Заря" получила соперников в группе Лиги конференций Фото: Луганская команда перед ответным матчем Лиги Европы против "Славии" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

На групповом этапе Лиги конференций 2023/24 луганская "Заря" встретится с бельгийским "Гентом", тель-авивским "Маккаби" и исландским "Брейдабликом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

Жеребьевка прошла вечером 1 сентября в Монако. Оппонентов получили 32 команды, разбитые на восемь квартетов.

"Заря" перед жеребьевкой попала в 3-ю корзину по клубному рейтингу УЕФА. Это сделало невозможным встречи луганцев с бельгийским "Генком", казахской "Астаной", стамбульским "Бешикташем", финским ХИКом, варшавской "Легией", трнавским "Спартаком" и "Олимпией" из Любляны.

"Шахтер" оказался в группе B. Там соперниками дончан будут "Барселона", "Порту" и "Антверпен". Первый тур группового этапа намечен на 19-20 сентября, а финальные противостояния состоятся 12-13 декабря. Расписание матчей "горняков" появится впоследствии.

Состав всех групп Лиги конференций 2023/24:

Группа A: "Лилль", "Слован", "Олимпия", "Клаксвик"

Группа B: "Гент", "Маккаби" Тель-Авив, "Заря", "Брейдаблик"

Группа C: "Динамо" Загреб, "Виктория" Пльзень, "Астана", "Балкани"

Группа D: "Брюгге", "Буде-Глимт", "Бешикташ", "Лугано"

Группа E: АЗ "Алкмаар", "Астон Вилла", "Легия", "Зриньски"

Группа F: "Ференцварош", "Фиорентина", "Генк", "Чукарички"

Группа G: "Айнтрахт", ПАОК, ХИК, "Абердин"

Группа H: "Фенербахче", "Лудогорец", "Спартак" Трнава, "Норшелланн"

&quot;Заря&quot; получила соперников в группе Лиги конференций

Накануне "Шахтер" получил соперников в группе H Лиги чемпионов. Там соперниками дончан будут "Барселона", "Порту" и "Антверпен". Первый тур группового этапа намечен на 19-20 сентября, а финальные противостояния состоятся 12-13 декабря.

К слову, ранее вспомнили болезненные вылеты "Динамо" из еврокубков на ранних стадиях.

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УЕФА Заря
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