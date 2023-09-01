"Заря" получила соперников в группе Лиги конференций

На групповом этапе Лиги конференций 2023/24 луганская "Заря" встретится с бельгийским "Гентом", тель-авивским "Маккаби" и исландским "Брейдабликом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки .

Жеребьевка прошла вечером 1 сентября в Монако. Оппонентов получили 32 команды, разбитые на восемь квартетов.

"Заря" перед жеребьевкой попала в 3-ю корзину по клубному рейтингу УЕФА. Это сделало невозможным встречи луганцев с бельгийским "Генком", казахской "Астаной", стамбульским "Бешикташем", финским ХИКом, варшавской "Легией", трнавским "Спартаком" и "Олимпией" из Любляны.

"Шахтер" оказался в группе B. Там соперниками дончан будут "Барселона", "Порту" и "Антверпен". Первый тур группового этапа намечен на 19-20 сентября, а финальные противостояния состоятся 12-13 декабря. Расписание матчей "горняков" появится впоследствии.

Состав всех групп Лиги конференций 2023/24:

Группа A: "Лилль", "Слован", "Олимпия", "Клаксвик"

Группа B: "Гент", "Маккаби" Тель-Авив, "Заря", "Брейдаблик"

Группа C: "Динамо" Загреб, "Виктория" Пльзень, "Астана", "Балкани"

Группа D: "Брюгге", "Буде-Глимт", "Бешикташ", "Лугано"

Группа E: АЗ "Алкмаар", "Астон Вилла", "Легия", "Зриньски"

Группа F: "Ференцварош", "Фиорентина", "Генк", "Чукарички"

Группа G: "Айнтрахт", ПАОК, ХИК, "Абердин"

Группа H: "Фенербахче", "Лудогорец", "Спартак" Трнава, "Норшелланн"

Накануне "Шахтер" получил соперников в группе H Лиги чемпионов. Там соперниками дончан будут "Барселона", "Порту" и "Антверпен". Первый тур группового этапа намечен на 19-20 сентября, а финальные противостояния состоятся 12-13 декабря.