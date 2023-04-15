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"Зоря" несподівано здолала "Дніпро-1" у битві претендентів на медалі УПЛ

Фото: "Зоря" шокувала "спортклубівців" у столиці (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Домашньою перемогою луганської "Зорі" над "Дніпром-1" завершився центральний матч 21-го туру чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 21-й тур

"Зоря" – "Дніпро-1" – 2:1

Голи: Русин, 55, Герреро, 58 – Довбик, 90+4

Луганці в дебюті виглядали краще, тож гол на 8-й хвилині не здивував. Щоправда, взяття воріт у виконанні Герреро суддівська бригада скасувала через офсайд. Панамець перебував поза грою, коли добив м'яч у сітку після сейву Рибака.

"Спортклубівці" згодом відповіли ударом Довбика в стійку після стандарту. А потім форвард пробив повз ворота з перспективної позиції. У середині ж першого тайму на удар із дистанції наважився хавбек дніпрян Піхальонок – поруч зі стійкою.

А ось на стартовому відрізку другої половини "Зоря" шокувала гостей відразу двома голами. Для початку Снурніцин перехопив м'яч і миттєво віддав на Русина. Форвард отримав передачу та холоднокровно пробив повз кіпера. А за якихось три хвилини нападник став асистентом – віддав на Герреро, який із близької відстані пробив у незахищений кут.

Далі ледь не настав зоряний час Імерекова. Оборонець "Зорі" спершу пробив над воротами після навісу Булеци зі штрафного. Згодом центрбек знову головою випадково пробив по власних – на щастя луганців, мимо.

Фінальний штурм "Дніпро-1" організувати не спромігся. Більше того, краще наприкінці поєдинку виглядали луганці. Та все ж пропустили в останній атаці – Довбик замкнув навіс Піхальонка зі стандарту.

Тим не менше, перемога дозволила "Зорі" наблизитися до "спортклубівців" у першій трійці Прем'єр-ліги. Господарі набрали 43 очки, а в активі "Дніпра-1" – 45 пунктів. У лідерах залишився "Шахтар" (49).

До слова, напередодні "Динамо" розписало нічию з "Рухом" у Львові.

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