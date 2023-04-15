"Заря" неожиданно одолела "Днепр-1" в битве претендентов на медали УПЛ

Украина, Премьер-лига, 21-й тур

"Заря" – "Днепр-1" – 2:1

Голы: Русин, 55, Герреро, 58 – Довбик, 90+4

Луганчане в дебюте выглядели лучше, поэтому гол на 8-й минуте не удивил. Правда, взятие ворот в исполнении Герреро судейская бригада отменила из-за офсайда. Панамец находился вне игры, когда добил мяч в сетку после сэйва Рыбака.

"Спортклубовцы" впоследствии ответили ударом Довбика в штангу после стандарта. А потом форвард пробил мимо ворот с перспективной позиции. В середине же первого тайма на удар с дистанции отважился хавбек днепрян Пихаленок – рядом со стойкой.

А вот на стартовом отрезке второй половины "Заря" шокировала гостей сразу двумя голами. Для начала Снурницын перехватил мяч и мгновенно отдал на Русина. Форвард получил передачу и хладнокровно пробил мимо кипера. А через три минуты нападающий стал ассистентом – отдал на Герреро, который с близкого расстояния пробил в незащищенный угол.

Дальше едва не наступило звездное время Имерекова. Защитник "Зари" сначала пробил над воротами после навеса Булецы со штрафного. Впоследствии центрбек снова головой случайно пробил по собственным – к счастью луганцев, мимо.

Финальный штурм "Днепр-1" организовать не смог. Более того, лучше в конце поединка выглядели луганчане. Но все же пропустили в последней атаке – Довбык замкнул навес Пихаленка со стандарта.

Тем не менее, победа позволила "Заре" приблизиться к "спортклубовцам" в первой тройке Премьер-лиги. Хозяева набрали 43 очка, а в активе "Днепра-1" – 45 пунктов. В лидерах остался "Шахтер" (49).