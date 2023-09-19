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"Зоря" – "Гент": УЄФА призначив арбітра на матч Ліги конференцій

Фото: Луганці важко стартували в сезоні (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок між луганською "Зорею" і бельгійським "Гентом" на груповому етапі Ліги конференцій 2023/24 розсудить бригада арбітрів із Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч "Зоря" – "Гент" відбудеться у польському Любліні 21 вересня. Поєдинок прийме стадіон "Арена Люблін". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

38-річний арбітр із Падуї Даніеле Кіффі обслуговуватиме матч бронзового призера УПЛ проти "буйволів". Його співвітчизники Давіде Імперіале та Марко Бресмес допоможуть у ролі лайнсменів. Цьогоріч Кіффі дебютував на рівні Ліги чемпіонів, відсудивши матч "Дніпра-1" проти афінського "Панатінаїкоса" (1:3).

Четвертим рефері буде ще один італієць – Лівіо Марінеллі. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватиме італійський арбітр Паоло Валері. Йому допоможе співвітчизник Маттео Гарільйо.

Раніше луганська "Зоря" дізналася суперників у групі B Ліги конференцій. Там суперниками бронзового призера УПЛ також стануть "Маккабі" з Тель-Авіва та ісландський "Брейдаблік". Наступний матч – 5 жовтня проти "Брейдабліка".

До слова, раніше опублікували анонс поєдинку "Шахтаря" і "Порту" на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, напередодні підготували експрес-презентацію "Порту" на старті Ліги чемпіонів 2023/24.

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