"Шахтар" – "Порту": анонс матчу Ліги чемпіонів

"Шахтар" – "Порту"

19 вересня, 22:00, Гамбург, "Фолькспаркштадіон", трансляція на MEGOGO та Volia TV

Ось чемпіон України й дочекався старту головного турніру осені. "Гірники" відверто важко ввійшли в сезон і фактично в кожному турі Прем'єр-ліги вигризали очки. Утім, гра забувається – результат залишається. "Шахтар" іде в лідерах чемпіонату та може перемкнутися на єврокубки.

Тим більше, оптимісти припускали, що нелегкі липень і серпень були пов'язані з навантаженнями Патріка ван Леувена. Мовляв, восени донеччани "полетять" на піку форми. Протистояння з "Порту" – перша перевірка цієї теорії. Хоча вже на цьому етапі "Шахтар" не матиме оптимального складу. "Гірники" втратили пару основних центрбеків через травми.

Оскільки Бондар і Матвієнко не допоможуть, то тренерський штаб зіткнувся з нелегким кадровим вибором. Звісно, можна поставити ветеранів Чигринського та Ракицького. Але як зі швидкістю? Тож, найімовірніше, буде сплав молоді та досвіду, як було проти "Оболоні". Тоді в парі з 34-річним Ракицьким зіграв Лемкін (20 років).

Схожі проблеми і в "Порту". "Дракони" ділять лідерство в чемпіонаті зі "Спортінгом", але кожне набране очко далося підопічним Сержіу Консейсау потом і кров'ю. Наприклад, основний центрбек Маркано в п'ятницю порвав "хрести". За минулі гріхи відбуватиме дискваліфікацію динамічний вінгер Пепе, а всі форварди команди наразі забили разом 4 м'ячі.

Дискваліфіковані: Пепе (Б, "Порту")

Травмовані: Бондар, Матвієнко – Маркано, Еванілсон

Під питанням: Чигринський – Верон

Орієнтовні склади на матч "Шахтар" – "Порту"

"Шахтар": Різник – Конопля, Лемкін, Ракицький, Азарові – Степаненко – Зубков, Судаков, Бондаренко, Криськів – Сікан

"Порту": Діогу Кошта – Жоау Маріу, Пепе, Карму, Венделл – Еустакіо, Ніко Гонсалес – Іван Хайме, Таремі, Галено – Мартінес

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:1

Поєдинок у Гамбурзі буде непростим випробуванням для обох команд. Ще недосконала гра в обороні, найімовірніше, дозволить забити обом колективам. Натомість відсутність яскраво виражених бомбардирів на цьому етапі сезону робить малоймовірною гольову феєрію. Найімовірніше, справа закінчиться нічиєю на користь конкурентів.