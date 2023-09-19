ua en ru
Вт, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Зоря" – "Гент": УЄФА призначив арбітра на матч Ліги конференцій

Люблін, Вівторок 19 вересня 2023 14:29
UA EN RU
"Зоря" – "Гент": УЄФА призначив арбітра на матч Ліги конференцій Фото: Луганці важко стартували в сезоні (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок між луганською "Зорею" і бельгійським "Гентом" на груповому етапі Ліги конференцій 2023/24 розсудить бригада арбітрів із Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч "Зоря" – "Гент" відбудеться у польському Любліні 21 вересня. Поєдинок прийме стадіон "Арена Люблін". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

38-річний арбітр із Падуї Даніеле Кіффі обслуговуватиме матч бронзового призера УПЛ проти "буйволів". Його співвітчизники Давіде Імперіале та Марко Бресмес допоможуть у ролі лайнсменів. Цьогоріч Кіффі дебютував на рівні Ліги чемпіонів, відсудивши матч "Дніпра-1" проти афінського "Панатінаїкоса" (1:3).

Четвертим рефері буде ще один італієць – Лівіо Марінеллі. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватиме італійський арбітр Паоло Валері. Йому допоможе співвітчизник Маттео Гарільйо.

Раніше луганська "Зоря" дізналася суперників у групі B Ліги конференцій. Там суперниками бронзового призера УПЛ також стануть "Маккабі" з Тель-Авіва та ісландський "Брейдаблік". Наступний матч – 5 жовтня проти "Брейдабліка".

До слова, раніше опублікували анонс поєдинку "Шахтаря" і "Порту" на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, напередодні підготували експрес-презентацію "Порту" на старті Ліги чемпіонів 2023/24.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УЕФА Заря
NEWS
Росіяни вдарили по Костянтинівці 6 вересня з комплексу С-300, - СБУ
Росіяни вдарили по Костянтинівці 6 вересня з комплексу С-300, - СБУ
DAILY
Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни