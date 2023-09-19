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"Заря" – "Гент": УЕФА назначил арбитра на матч Лиги конференций

Люблин, Вторник 19 сентября 2023 14:29
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"Заря" – "Гент": УЕФА назначил арбитра на матч Лиги конференций Фото: Луганчане тяжело стартовали в сезоне (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

Поединок между луганской "Зарей" и бельгийским "Гентом" на групповом этапе Лиги конференций 2023/24 рассудит бригада арбитров из Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч "Заря" – "Гент" состоится в польском Люблине 21 сентября. Поединок примет стадион "Арена Люблин". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

38-летний арбитр из Падуи Даниэле Киффи будет обслуживать матч бронзового призера УПЛ против "буйволов". Его соотечественники Давиде Империале и Марк Бресмес помогут в роли лайнсменов. В этом году Киффи дебютировал на уровне Лиги чемпионов, отсудив матч "Днепра-1" против афинского "Панатинаикоса" (1:3).

Четвертым рефери будет еще один итальянец – Ливио Маринелли. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будет работать итальянский арбитр Паоло Валери. Ему поможет соотечественник Маттео Гарильо.

Ранее луганская "Заря" узнала соперников в группе B Лиги конференций. Там соперниками бронзового призера УПЛ также станут "Маккаби" из Тель-Авива и исландский "Брейдаблик". Следующий матч – 5 октября против "Брейдаблика".

К слову, ранее опубликовали анонс поединка "Шахтера" и "Порту" на групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, накануне подготовили экспресс-презентацию "Порту" на старте Лиги чемпионов 2023/24.

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