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"Зоопарк" за понад 10 млн доларів. ЗСУ назвали втрати РФ на Таврійському напрямку

Фото: РЛС "Зоопарк" (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили російський РЛС "Зоопарк". Він коштує понад 10 млн доларів.

Про це заявив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"З цінного знищено російський "Зоопарк", який коштує понад 10 млн доларів. Також за останні 3 доби понад 10 окупантів здалися в полон", - розповів він.

Крім того, за словами спікера, загальні втрати ворога за добу склали 615 осіб. Також знищено 34 одиниці військової техніки.

"Зокрема, 6 танків, 7 ББМ, 7 артсистем, 9 БПЛА, 5 одиниць автомобільної та спеціальної техніки", - додав він.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 22 жовтня, становили 980 окупантів, причому 615 з них - на Таврійському напрямку. При цьому загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 293 830 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 танків та 19 ББМ.

Додамо, що, наприклад, 20 жовтня ЗСУ вдалося знищити 1380 російських окупантів. Також бійці ЗСУ знищили додатково 55 танка та 120 ББМ противника. Причому лише на Авдіївському напрямку вдалося ліквідувати майже 900 росіян.

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Війна в Україні