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"Зоопарк" за более чем 10 млн долларов. ВСУ назвали потери РФ на Таврическом направлении

Фото: РЛС "Зоопарк" (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили российский РЛС "Зоопарк". Он стоит более 10 млн долларов.

Об этом заявил спикер Таврического направления Александр Штупун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Из ценного уничтожен российский "Зоопарк", который стоит более 10 млн долларов. Также за последние 3 суток более 10 оккупантов сдались в плен", - рассказал он.

Кроме того, по словам спикера, общие потери врага за сутки составили 615 человек. Также уничтожены 34 единицы военной техники.

"В частности, 6 танков, 7 ББМ, 7 артсистем, 9 БПЛА, 5 единиц автомобильной и специальной техники", - добавил он.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 22 октября, составили 980 оккупантов, причем 615 из них - на Таврическом направлении. При этом общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 293830 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 танков и 19 ББМ.

Добавим, что, например, 20 октября ВСУ удалось уничтожить 1380 российских оккупантов. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 55 танка и 120 ББМ противника. Причем, только на Авдеевском направлении удалось ликвидировать почти 900 россиян.

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Война в Украине