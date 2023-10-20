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Росіяни відновили наступ на Авдіївку: що відбувається на фронті

Авдіївка, П'ятниця 20 жовтня 2023 08:35
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Росіяни відновили наступ на Авдіївку: що відбувається на фронті Фото: ЗСУ стримують новий наступ росіян біля Авдіївки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська відновили наступ на Авдіївку, а також тиснуть на Куп'янському напрямку. ЗСУ тримають оборону та продовжують наступальну операцію на двох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

"На Авдіївському напрямку ворог відновив наступальні дії та не полишає спроб оточити Авдіївку. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Так, минулої доби втрати ворога на цьому напрямку склали вбитими та пораненими майже 900 російських окупантів", - сказав він.

Також ЗСУ у районі Авдіївки знищили понад 50 танків та 100 одиниць броньованої техніки РФ. Сили оборони також відбили атаки у районах населених пунктів Новокалинове, Степове та Сєверне Донецької області.

Крім того, захисники стримують окупантів біля Мар'їнки та на Шахтарському напрямку. На Куп'янському напрямку, як зазначив речник, ЗСУ за добу відбили 30 атак противника.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута, закріплюються на рубежах. Окупанти своєю чергою намагалися повернути позиції біля Кліщіївки, але безуспішно.

За словами Ковальова, ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Захисники не допустили втрат позицій біля Вербового.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, минулого тижня російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Росіяни активно обстрілюють місто та сусідні населені пункти.

Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Крім того, після відносного затишшя окупанти від вчора знову посилили спроби оточити місто. При цьому в Авдіївці продовжують залишатися мирні жителі.

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