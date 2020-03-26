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Зоомагазинам и ветклиникам разрешили работать во время карантина

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 16:52
Зоомагазинам и ветклиникам разрешили работать во время карантина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кабмин снял запрет на некоторые виды деятельности

На время карантина в Украине разрешили работать зоомагазинам и ветеринарным клиникам. Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Сообщается, что правительство сняло запрет на деятельность учреждений ветеринарной медицины по оказанию услуг в сфере лечебной помощи животным. Также снят запрет на оптовую и розничную торговлю ветеринарными препаратами и кормами.

В сообщении говорится, что снятие ограничений на деятельность ветеринарных клиник предотвратит возникновение и распространение особо опасных инфекционных заболеваний среди домашних и сельскохозяйственных животных.

Напомним, ранее сообщалось об отмене нормы о перевозке в общественном транспорте не более 10 пассажиров. Вместо этого Кабмин установил, что допускается количество пассажиров, которое не превышает половины мест для сидения.

Кроме того, правительство одобрило передачу больницам конфискованных медицинских масок и других товаров противоэпидемического назначения. Отметим, несмотря на запрет экспорта таких товаров медицинского назначения, продолжаются попытки контрабанды их из Украины.

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