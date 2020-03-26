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Зоомагазинам і ветклінікам дозволили працювати під час карантину

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 16:52
Зоомагазинам і ветклінікам дозволили працювати під час карантину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кабмін зняв заборону на деякі види діяльності

На час карантину в Україні дозволили працювати зоомагазинам і ветеринарним клінікам. Про це йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби.

Повідомляється, що уряд зняв заборону на діяльність установ ветеринарної медицини з надання послуг у сфері лікувальної допомоги тваринам. Також знято заборону на оптову та роздрібну торгівлю ветеринарними препаратами та кормами.

У повідомленні говориться, що зняття обмежень на діяльність ветеринарних клінік запобігає виникненню та поширенню особливо небезпечних інфекційних захворювань серед домашніх і сільськогосподарських тварин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про скасування норми про перевезення у громадському транспорті не більше 10 пасажирів. Замість цього Кабмін встановив, що допускається кількість пасажирів, що не перевищує половини місць для сидіння.

Крім того, уряд схвалив передачу лікарням конфіскованих медичних масок та інших товарів протиепідемічного призначення. Зазначимо, незважаючи на заборону експорту таких товарів медичного призначення, тривають спроби контрабанди їх з України.

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