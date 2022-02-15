Zoom подслушивал пользователей. Ошибку исправили

Представитель Zoom прокомментировал это тем, что компании известна эта ошибка и она начала работать над следующим обновление. Через некоторое время пользователям предложили обновить утилиту до версии 5.9.3, чтобы наконец-то решить эту проблему.

Впрочем, компания рассчитывала избавиться от ошибки ещё в декабре, когда выпустила обновление 5.9.1, однако пользователи и дальше жаловались на работу микрофона.

"В клиенте Zoom для macOS 5.9.3, выпущенном 25 января 2022 года, исправлена ​​ошибка, связанная с невозможностью должным образом прекратить использование микрофона после встречи", - заявил представитель Zoom Мэтт Нагель