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Zoom тестирует рекламу для пользователей: кому и когда ее будут показывать

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Вторник 02 ноября 2021 19:27
Zoom тестирует рекламу для пользователей: кому и когда ее будут показывать Фото: Zoom тестирует рекламу для пользователей (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Сервис видеоконференций Zoom теперь будет показывать рекламу пользователям. В частности, тем, кто использует бесплатную версию приложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

еклама будет отображаться только на странице браузера, которую пользователи видят после завершения встречи. Только пользователи бесплатного базового уровня в некоторых странах увидят эти объявления, если они присоединятся к собраниям, организованным другими бесплатными пользователями базового уровня", - говорится в сообщении.

В Zoom добавили, что не собираются использовать данные встреч, вебинаров или чатов в маркетинговых целях.

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