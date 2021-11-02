Zoom тестирует рекламу для пользователей: кому и когда ее будут показывать
Фото: Zoom тестирует рекламу для пользователей (freepik.com)
Сервис видеоконференций Zoom теперь будет показывать рекламу пользователям. В частности, тем, кто использует бесплатную версию приложения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
"Реклама будет отображаться только на странице браузера, которую пользователи видят после завершения встречи. Только пользователи бесплатного базового уровня в некоторых странах увидят эти объявления, если они присоединятся к собраниям, организованным другими бесплатными пользователями базового уровня", - говорится в сообщении.
В Zoom добавили, что не собираются использовать данные встреч, вебинаров или чатов в маркетинговых целях.