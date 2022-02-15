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Zoom подслушивал пользователей. Ошибку исправили

Новина українською →
Вторник 15 февраля 2022 18:14
Zoom подслушивал пользователей. Ошибку исправили Фото: Zoom подслушивал пользователей. Ошибку исправили (twitter.com/Zoom)
Автор: Сергей Пышкин

На протяжении нескольких месяцев пользователи MacOS сообщали об ошибке, которая связана с использованием приложения Zoom. После завершения разговора их микрофон продолжал работать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Представитель Zoom прокомментировал это тем, что компании известна эта ошибка и она начала работать над следующим обновление. Через некоторое время пользователям предложили обновить утилиту до версии 5.9.3, чтобы наконец-то решить эту проблему.

Впрочем, компания рассчитывала избавиться от ошибки ещё в декабре, когда выпустила обновление 5.9.1, однако пользователи и дальше жаловались на работу микрофона.

"В клиенте Zoom для macOS 5.9.3, выпущенном 25 января 2022 года, исправлена ​​ошибка, связанная с невозможностью должным образом прекратить использование микрофона после встречи", - заявил представитель Zoom Мэтт Нагель

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Zoom начал показывать рекламу пользователям с ноября.

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