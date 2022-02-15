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Zoom підслуховував користувачів. Помилку виправили

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Вівторок 15 лютого 2022 18:14
Zoom підслуховував користувачів. Помилку виправили Фото: Zoom підслуховував користувачів. Помилку виправили (twitter.com/Zoom)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом декількох місяців користувачі MacOS повідомляли про помилку, яка пов'язана з використанням програми Zoom. Після завершення розмови їх мікрофон продовжував працювати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Представник Zoom прокоментував це тим, що компанії відома ця помилка і вона почала працювати над наступним оновлення. Через деякий час користувачам запропонували оновити утиліту до версії 5.9.3, щоб нарешті вирішити цю проблему.

Втім, компанія розраховувала позбутися помилки ще в грудні, коли випустила оновлення 5.9.1, проте користувачі й далі скаржилися на роботу мікрофона.

"У клієнті Zoom для macOS 5.9.3, випущеному 25 січня 2022 року, виправлена помилка, пов'язана з неможливістю належним чином припинити використання мікрофона після зустрічі", - заявив представник Zoom Метт Нагель

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Zoom почав показувати рекламу користувачам з листопада.

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