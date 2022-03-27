Из зоны боевых действий на запад Украины уже эвакуировали 89 предприятий, - Гетманцев

В Украине продолжается эвакуация предприятий из зоны боевых действий на запад страны. По состоянию на 27 марта уже 89 предприятий перемещены, из них 47 работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева .

Гетманцев напомнил, что заявку на релокацию можно подать по ссылкой, приобщаться к логистике .

По его данным, получено 1120 заявок на эвакуацию, 368 передано на транспортировку.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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