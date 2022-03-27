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Із зони бойових дій на захід України вже евакуйували 89 підприємств, - Гетманцев

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Україна, Неділя 27 березня 2022 11:50
Із зони бойових дій на захід України вже евакуйували 89 підприємств, - Гетманцев Фото: голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні продовжується евакуація підприємств із зони бойових дій на захід країни. Станом на 27 березня вже 89 підприємств переміщено, з них 47 працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За його даними, отримано 1120 заявок на евакуацію, 368 передано на транспортування.

Із зони бойових дій на захід України вже евакуйували 89 підприємств, - Гетманцев

Гетманцев нагадав, що заявку на релокацію можна подати за посиланням, долучитися до логістики.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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