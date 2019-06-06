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В зоне ООС от взрыва гранаты погиб мужчина

Новости » Происшествия    06.06.2019 - 19:44
В зоне ООС от взрыва гранаты погиб мужчина
Иллюстративное фото (Мусиенко Владислав / УНИАН)

Полиция проводит проверку по факту взрыва

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) полиция проводит проверку по факту взрыва, в результате которого погиб мужчина и ранена женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Как сообщается, 5 июня в отделение полиции поступило сообщение о том, что в селе Троицкое произошел взрыв. После получения сообщения на место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и руководство Попаснянского отдела полиции.

Во время осмотра места происшествия и первоочередных следственно-оперативных действий сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что 48-летний местный житель пришел к своей 54-летней бывшей сожительнице. Зайдя в летнюю кухню с гранатой в руках, мужчина выдернул чеку, в результате чего произошел взрыв.

От полученных травм мужчина погиб на месте, а женщина получила многочисленные осколочные ранения, с которыми была госпитализирована.

На данный момент полицейские проводят дальнейшую проверку всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации данного происшествия.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что от начала суток 6 июня в зоне проведения ООС боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных.  Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

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