В зоне ООС за сутки отбито 10 атак оккупантов. Военные уничтожили почти 40 единиц техники

За субботу, 19 марта, в зоне проведения ООС украинскими военными отбито 10 атак оккупантов и уничтожено почти 40 единиц военной техники оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС.
"Сегодня, военнослужащие Объединенных сил в очередной раз нанесли потери российским оккупантам. Благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага", - говорится в сообщении.
Также украинские защитники уничтожили: 10 БМД; 2 МТ-ЛБ; 8 танков и 7 БМП-2; 1 БТР; 10 грузовых автомобилей.
В штабе подчеркнули, что потери живой силы противника составили более 100 человек.
Ранее мы сообщали, что украинские военные разгромили вражескую колонну техники и вертолет КА-52.
Также мы писали, что украинские военные уничтожили по меньшей мере шестерых российских генералов.
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