В зоне ООС за неделю обезврежено 137 взрывоопасных предметов

Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работающих в зоне проведения ООС, в течение недели изъяли и обезвредили 137 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Спасатели ГСЧС в течение недели 68 раз привлекались для проведения работ по обследованию и разминированию территорий, обследовано 48 га территории, изъято и уничтожено 137 взрывоопасных предметов. Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 4020 раз, обследован 5551 га территории и 16,29 га акватории, изъято и уничтожено 21819 взрывоопасных предметов.

Кроме того, личный состав ГСЧС продолжает аварийно-восстановительные работы в Марьинке, Красногоровке, Гранитном и Чермалыке. За минувшую неделю было восстановлено 9 жилых домов, сообщает департамент коммуникации МВД Украины

Напомним, саперами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на территории возле моста в Станице Луганской был обнаружен, изъят и уничтожен 31 взрывоопасный предмет.

Также сообщается, что в период с 1 по 10 августа будет осуществляться разминирования участков вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец на глубину 30 метров с обеих сторон.