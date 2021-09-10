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В зоне ООС два дрона оккупантов пересекли линию разграничения

Автор: Анастасия Рокитна

На Донбассе два дрона пророссийских боевиков пересекли линию разграничения. Речь идет о беспилотных летательных аппаратах типа "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны.

Сообщается, что по состоянию на 12:00 10 сентября зафиксировано 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения в районе населенных пунктов Счастье, что в Луганской области, и Первомайск, что в Донецкой области.

Напомним, разведка сообщила, что боевики проведут военные сборы на Донбассе на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что пророссийские боевики на оккупированном Донбассе мобилизуют работников местных предприятий.

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ДонбассООС