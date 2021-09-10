У зоні ООС два дрони окупантів перетнули лінію розмежування

На Донбасі два дрони проросійських бойовиків перетнули лінію розмежування. Мова йде про безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства оборони.
Повідомляється, що станом на 12:00 10 вересня зафіксовано 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування у районі населених пунктів Щастя, що у Луганській області, та Первомайськ, що у Донецькій області.
Нагадаємо, розвідка повідомила, що бойовики проведуть військові збори на Донбасі наступного тижня.
Раніше повідомлялося, що проросійські бойовики на окупованому Донбасі мобілізують працівників місцевих підприємств.