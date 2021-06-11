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Боевики на Донбассе мобилизуют работников местных предприятий, - ГУР

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Донбасс, Пятница 11 июня 2021 14:15
Боевики на Донбассе мобилизуют работников местных предприятий, - ГУР Фото: боевики на Донбассе (Scott Olson/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе мобилизуют работников местных предприятий. Меры направлены на усиление незаконных вооруженных формирований.

Об этом на брифинге заявила спикер Минобороны Мария Сальник.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны, российское командование на Донбассе наращивает боевую готовность. В частности, в течение недели проводилась мобилизация приписного состава и автомобильной техники с "государственных" предприятий.

Кроме того, противник распространял слухи о якобы угрозе развертывания боевых действий со стороны Объединенных сил в ближайшее время.

Напомним, накануне в результате обстрела на Донбассе один украинский военный получил ранение. Его состояние оценивается как средней тяжести, бойца оперативно госпитализировали.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международное давление на Россию из-за ее позиции по Донбассу необходимо усилить. На встрече с главой МИД Италии он подчеркнул, что Москва отвела лишь незначительную часть сил и средств от украинских границ и продолжает блокировать прогресс в мирном урегулировании.

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