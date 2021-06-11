Боевики на Донбассе мобилизуют работников местных предприятий, - ГУР

Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе мобилизуют работников местных предприятий. Меры направлены на усиление незаконных вооруженных формирований.

Об этом на брифинге заявила спикер Минобороны Мария Сальник.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны, российское командование на Донбассе наращивает боевую готовность. В частности, в течение недели проводилась мобилизация приписного состава и автомобильной техники с "государственных" предприятий.

Кроме того, противник распространял слухи о якобы угрозе развертывания боевых действий со стороны Объединенных сил в ближайшее время.